Ключи от Ичеришехер: удивительная история, рассказанная известным архитектором

Архитектор, доктор искусствоведения, профессор Эльчин Алиев знает о Баку очень много, если не сказать все.

В самом начале 90-х годов прошлого века он учредил компанию "Частный Музей истории Баку" и с тех пор пополняет его удивительными экспонатами.

Архитектор любит путешествовать. Побывал почти во всех европейских столицах и везде видел Музеи города. И всё время меня удивляло, что в нашем родном городе нет Музея Баку. Вот бы создать такой музей для изучения почти двадцатипятивековой истории Баку, думал он. Для запечатления истории отдельных известных родов и личностей, внесших свой вклад в развитие города, истории культуры и архитектуры столицы Азербайджана! Ведь должно же быть хранилище богатой коллекции и обширной архивной информации по истории города и его жителей и всех событий, происходящих в нем, считал архитектор. Должна функционировать библиотека, в которой собраны книги и другие документальные материалы об истории города.

В 90-х годов он учредил свой "Частный Музей истории Баку" и постоянно давал объявления в печати о покупке старинных фотографий, различной информации и документов о городе, предметов старины. Времена были тяжелые и историей города тогда почти никто не интересовался. Тем не менее, ему удалось приобрести много ценных материалов об истории Баку. Эльчин Алиев до сих пор испытывает благодарность к тем совершенно незнакомым ему людям, которые доверили ему и передавали абсолютно безвозмездно памятные для них фотографии, дипломы, старинные книги. Он до сих пор аккуратно бережет для будущих поколений бакинцев в надежде, что в Баку скоро появится свой Музей города, куда он сможет все это передать.

Так вот, однажды - дело было в 2001 году - к нему в офис на улице Муртузы Мухтарова (б. Полухина) зашел средних лет мужчина, который держал в руках старинный ржавый металлический сундук. Положив его на стол, незнакомец рассказал историю о том, что его прадед был на должности ключника в Ичеришехер: поздним вечером запирал все ворота и двери в Старом городе, а рано утром - отпирал. Звали гостя Тельманом Микаиловым. Сундук с полусотней старинных ключей и даже одним замком достался ему в наследство от старших. Зная интерес Эльчина Алиева к истории Баку, он решил передать ему в дар эти бесценные раритеты.

К сожалению, мобильной связи тогда не было и никакими контактами они не обменялись. Больше архитектор с Тельманом Микаиловым не виделся...

Прошло 20 лет, железный сундучок полностью развалился, но ключи от Ичеришехер архитектор бережно хранит. Они все время с ним - почищенные от ржавчины и старательно сохраняемые в отдельной коробочке. Эльчин Алиев говорит, что с удовольствием передал бы их музею Старого города, если таковой имеется. "Ведь это будет лучшей памятью и прадеду Тельман муаллима, и ему самому. Да и мне спокойнее за судьбу ценных исторических предметов. Слава Богу, что в Азербайджане уже настали времена, когда в музеях навели порядок и можно спокойно доверить им ценные экспонаты. Дай Бог, после окончания карантина обязательно это сделаю", - сказал нам архитектор.

Удивительная история. Эти ключи действительно бесценны, если подходить с точки зрения их исторической ценности. Это огромный пласт истории Баку, его традиций и уклада городской жизни за высокими стенами. Ключи передавались из поколения в поколение вместе с рассказами о предках и старых временах. Эти предметы вобрали в себя энергетику веков. Они как послание из прошлого. Такие неказистые, но удивительные, необычные, не похожие один на другой. Наверное, даже от простого прикосновения к ним можно пережить культурный шок. Ведь только представьте - этими ключами открывались и закрывались двери старого Баку, города наших прадедов и прапрадедов.

Люди давно ушли, а ключи, открывавшие двери в их мир, остались...

Лейла Таривердиева