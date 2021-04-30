Азад Рагимов. 1964-2021

Как сообщалось ранее, 30 апреля скончался министр молодежи и спорта Азербайджана Азад Рагимов.

Азад Ариф оглу Рагимов родился 8 октября 1964 года в городе Баку.

В 1981 году окончил среднюю школу и поступил на факультет английского языка в Азербайджанском университете языков.

Трудовую деятельность Рагимов начал в 1984 году в качестве секретаря комсомола в школе № 245 Хатаинского района.

В 1986 году получил высшее образование. С июля 1986 года по ноябрь 1987 года находился на действительной военной службе в Москве.

В 1987-1989 гг. работал заведующим отделения Хатаинского районного комитета.

В 1989-1990 гг. занимал должность председателя комитета молодежной организации Азербайджана.

В 1994-1998 гг. - главный директор общества с ограниченной ответственностью "Ros-İMESKO".

С 1998 года по 7 февраля 2006 года работал в должности генерального директора акционерного общества закрытого типа "Италдизайн".

В 2005 году был избран президентом Федерации спортивных танцев.

В 2006 году был назначен министром молодежи и спорта Азербайджанской Республики.

В 1981 году окончил среднюю школу и поступил на факультет английского языка в Азербайджанском университете языков.