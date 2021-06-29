https://news.day.az/society/1357025.html Конфеты Roshen, привезенные из Украины, признаны непригодными к употреблению
Конфеты Roshen, привезенные из Украины, признаны непригодными к употреблению
В рамках мер контроля, проводимых Агентством продовольственной безопасности Азербайджана (AQTA), инспекторы агентства проверили карамельный продукт Roshen, произведенный в Украине и импортированный в нашу страну ООО "Azroşen".
Как сообщили Day.Az в агентстве AQTA, из продукта были взяты и исследованы образцы.
В результате проверок было установлено, что количество плесени и дрожжей в партии продукции превышает норму. Установлено, что ввозимый товар не соответствует требованиям технических нормативных правовых актов и непригоден к употреблению.
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