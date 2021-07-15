В Азербайджане создается национальная служба по борьбе с плагиатом

Институт информационных технологий НАНА разрабатывает концепцию создания национальной службы по борьбе с плагиатом.

Как сообщили АПА в институте, проведенная работа помогла выявить понятия плагиата и пиратства и виды плагиата, передает Day.Az.

Методы борьбы с плагиатом, в том числе антиплагиатное программное обеспечение, проанализированы по ключевым показателям. При институте начала действовать служба по борьбе с плагиатом.