https://news.day.az/society/1361872.html В Азербайджане создается национальная служба по борьбе с плагиатом
В Азербайджане создается национальная служба по борьбе с плагиатом
Институт информационных технологий НАНА разрабатывает концепцию создания национальной службы по борьбе с плагиатом.
Как сообщили АПА в институте, проведенная работа помогла выявить понятия плагиата и пиратства и виды плагиата, передает Day.Az.
Методы борьбы с плагиатом, в том числе антиплагиатное программное обеспечение, проанализированы по ключевым показателям. При институте начала действовать служба по борьбе с плагиатом.
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