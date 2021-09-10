https://news.day.az/society/1378292.html В Баку поезд застрял в тоннеле? – Бакметрополитен о задержке движения
В Баку поезд застрял в тоннеле? – Бакметрополитен о задержке движения
В бакинском метрополитене возникла задержка в движении поездов.
Об этом сообщил пресс-секретарь ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.
По его словам, поезд, движущийся в направлении станции "Ази Асланов", остановился на станции "Улдуз" из-за возможной технической неполадки, и пассажиры были высажены из вагонов.
"Состав был доставлен на тупиковую ветку в тоннеле станции "Нефтчиляр" для технического осмотра. На линию был пущен другой состав. Поэтому в движении поездов возникла задержка на три - четыре минуты", - сказал Мамедов.
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