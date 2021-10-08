МВД обратилось к гражданам в связи с мошенничеством с банковскими картами

"В последнее время некоторые лица, занимающиеся мошенничеством, получают доступ к данным банковских карт, звоня с поддельных иностранных номеров. В этой связи поступают обращения от граждан и в МВД".

Как передает Day.Az, об этом сообщил АПА сотрудник пресс-службы Министерства внутренних дел, старший лейтенант полиции Зейни Гусейнов.

Он отметил, что такие мошенники звонят в основном пожилым людям, представляясь сотрудниками банка: "Затем, предлагая различные поощрительные кампании, просят предоставить данные банковских карт, имя, фамилию, отчество, CVV код и код подтверждения ("3D secure"). После получения этих данных с карточных счетов пострадавших списываются и присваиваются денежные средства.

Еще раз призываем граждан не сообщать данные своих банковских карт, доверившись таким мошенникам, а столкнувшись с киберпреступлениями, звонить на номер "102", сообщать на страницы МВД в соцсетях".