Суд вынес приговор генералу Ровшану Акперову
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Завершился судебный процесс по уголовному делу бывшего командира корпуса, генерал-лейтенанта Ровшана Акперова, обвиняемого в умышленном убийстве.

Как сообщает Day.Az, в Бакинском Военном суде под председательством судьи Габиба Гасанова после совещания был оглашен приговор.

Согласно приговору, Ровшан Акперов приговорен к 10 годам лишения свободы.

Гражданский иск потерпевшей стороны был частично удовлетворен. Было принято решение о передаче денежных средств Р.Акперова в размере 40 тыс. манатов законному наследнику потерпевшего Федаю Алиеву.

Суд не счел нужным лишить обвиняемого воинских и почетных званий.