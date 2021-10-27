https://news.day.az/society/1396619.html Суд вынес приговор генералу Ровшану Акперову
Суд вынес приговор генералу Ровшану Акперову
Завершился судебный процесс по уголовному делу бывшего командира корпуса, генерал-лейтенанта Ровшана Акперова, обвиняемого в умышленном убийстве.
Как сообщает Day.Az, в Бакинском Военном суде под председательством судьи Габиба Гасанова после совещания был оглашен приговор.
Согласно приговору, Ровшан Акперов приговорен к 10 годам лишения свободы.
Гражданский иск потерпевшей стороны был частично удовлетворен. Было принято решение о передаче денежных средств Р.Акперова в размере 40 тыс. манатов законному наследнику потерпевшего Федаю Алиеву.
Суд не счел нужным лишить обвиняемого воинских и почетных званий.
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