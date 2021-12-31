В Азербайджане определены новые требования к ковид-сертификату для сотрудников госорганов

С 15 февраля следующего года сотрудники государственных органов (учреждений) будут обязаны иметь действительный сертификат о вакцинации COVID-19, подтверждающий наличие иммунитета после выздоровления от COVID-19, или сертификат о противопоказаниях, определяющий противопоказания к вакцинации против COVID-19.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в связи с этим Кабинет министров внес изменения в постановление "О мерах по продлению особого карантинного режима и снятию некоторых ограничений".

Ранее было установлено, что с 1 февраля 2022 года сотрудники государственных органов (учреждений) должны быть вакцинированы от COVID-19 не менее чем двумя дозами или иметь подтверждающий документ о том, что они выздоровели от COVID-19 и получили иммунитет, или сертификат о противопоказаниях к вакцинации от COVID-19.

Отметим, что это условие в отношении сотрудников государственных органов (учреждений) связано с изменением требования к сроку действия COVID сертификатов.

С 15 февраля 2022 года срок действия COVID сертификатов составит 6 месяцев по сертификату, подтверждающему вакцинацию от covid-19, а по истечении этого срока он будет бессрочным при получении еще одной дозы вакцины, предписанной инструкцией производителя по применению для введения 2 доз.

Срок действия сертификата, подтверждающего, что лица, инфицированные COVID-19, выздоровели и приобрели иммунитет, составляет 6 месяцев, по истечении которых он будет бессрочным при получении еще одной дозы вакцины, предписанной инструкцией производителя по применению для введения 2 доз.