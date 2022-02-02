https://news.day.az/society/1432207.html Объявлена молодежная столица Азербайджана-2022
Объявлена молодежная столица Азербайджана-2022
Объявлена молодежная столица Азербайджана 2022 года.
Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, 2 февраля на форуме в Баку, посвященном 25-летию Дня азербайджанской молодежи, состоялась жеребьевка между пятью городами.
По ее итогам Товуз был объявлен молодежной столицей Азербайджана 2022 года.
Отметим, что ежегодно с 2012 года один из городов Азербайджана, за исключением Баку, объявляется молодежной столицей.
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