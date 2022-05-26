В Баку открылась академия, где учат английскому языку за 3 месяца

В Баку открылась академия, обучающая иностранным языкам по особым трехмесячным программам и специальной методике, называющейся СРАВНИТЕЛЬНО - ПЕРЕНОСНЫМ методом.

Автором трехмесячных языковых программ и специальной методики является Майя Искендерова, педагог с почти 40-летним стажем, которая на протяжении многих лет, шаг за шагом проверяла жизнеспособность своих программ и действенность СРАВНИТЕЛЬНО - ПЕРЕНОСНОГО метода.

Десятки учеников в Азербайджане и в ряде других стран, проверенная многолетним опытом вышеупомянутая методика 3-х месячных коротких языковых программ, а также экстренные языковые курсы для дипломатов привели к созданию ESSENTIACADEMY by MAYA.

В настоящее время Академия запускает языковые программы. В будущем же начнется преподавание коротких академических программ по искусству, культуре и гуманитарным наукам под рубрикой ВОСТОК И ЗАПАД: сравнительный анализ памятников духовной культуры человечества.

ESSENTIACADEMY by MAYA

Essentia - это латинское слово, в переводе означающее "сущность", "бытность", "жизненно важный", "незаменимая природа живых/неживых вещей, суть природы вещей".

В названии академии учтен этот смысловой ряд слов Essentia, что дает нам возможность расшифровать ESSENTIACADEMY - как Академия Жизненно Важных Навыков. Из незаменимых же свойств человеческого существа является его Сознание и инструмент этого сознания - Язык.

Почему же By Maya?

Название принадлежит генеральному директору Академии Кёнуль Имрановой. Все программы, включая языковые, составлены автором, представленным под именем By Maya, и используют одну и ту же СРАВНИТЕЛЬНО - ПЕРЕНОСНУЮ методику.

Почему "Академия"?

ESSENTIACADEMY by MAYA не претендует на широко известное понимание слова "академия". В преподавании предметов в ESSENTIACADEMY by MAYA используется диалектический метод, в свое время внедряемый в Платоновской Академии (380 год до н.э.), которую он называл философской школой. Сравнительно-переносный метод использует похожий диалектический подход также к изучению иностранных языков.

ОСОБЕННОСТИ Сравнительно - Переносного метода

Сознание и язык взаимосвязаны. Это давно известный факт в науке. Более того, сознание само оформляется одновременно с языком, создавая такие взаимоотношения, когда язык выступает как способ самоосуществления сознания.

Но мы приходим в этот мир не только без языка, даже без умения произносить какие-либо членораздельные звуки. Как же так происходит, что ребенок до семи лет без какого-либо опыта говорит, имеет словарный запас и разбирается во взаимосвязях окружающего мира? При этом, погружаясь в словесный мир языка, осваивает и логику мышления.

Ребенок осознает и сравнивает... и создает свой первый "иностранный язык", который мы все потом называем родным. Его мозг приобрел грандиозный опыт "создания" языка.

Сравнительно - Переносный метод как бы переносит знания родного языка на незнакомый иностранный язык, сравнивая структурные, знаковые, грамматические и др. категории языка.

Нашему мозгу знаком этот метод, и он ему не сопротивляется.

ESSENTIACADEMY BY MAYA предлагает ТРЕХМЕСЯЧНЫЕ языковые ПРОГРАММЫ по Сравнительно - Переносной Методике.

1) Академическая программа английского языка за 3 месяца по сравнительно-переносной методике для азербайджаноязычных.

2) Академическая программа английского языка за 3 месяца по сравнительно-переносной методике для русскоязычных.

3) Академическая программа азербайджанского языка за 3 месяца по сравнительно-переносной методике для англоязычных.

4) Академическая программа азербайджанского языка за 3 месяца по сравнительно-переносной методике для русскоязычных.

5) Академическая программа русского языка за 3 месяца по сравнительно-переносной методике для азербайджаноязычных.

6) Академическая программа русского языка за 3 месяца по сравнительно-переносной методике для англоязычных.

Независимо от языковой программы ученики приобретают следующие навыки:

- чтение (reading)

- письмо (writing)

- разговорная речь (speaking)

- языковой слух (listening)

- перевод (translating)

Всего за 3 месяца любой желающий может изучить иностранный язык. Методика Академии позволяет уже после первого занятия начать строить предложения на новом языке.

В этой методике нет никакой зубрежки, потому что новые слова изучаются в контексте, и создается их смысловой образ.

Английский язык настолько давно внедряется в наше общество, что невозможно, чтобы человек не знал как минимум тысячу слов. Обучение начинается с использования уже известных студентам слов, а далее идет их контекстовое изучение.

На первом занятии уже даются упражнения на конкретно взятом сравнительном материале, и в конце занятия ученики уже строят предложения на изучаемом языке.

Упражнения в Академии строятся на отрывках из мировой англоязычной литературы. В результате словарный запас студента базируется на хорошем литературном языке.

В Академии не дают домашнего задания, потому что это тонкая работа, и все происходит под наблюдением педагога. В дальнейшем вырабатываются навыки, которые исключают возможность ошибок в изучаемом языке.

Сравнительно-переносная методика за долгие годы преподавания применялась на разные предметы, и ни разу не дала осечку. Чтобы убедиться в действенности методики каждый желающий может посетить бесплатный проверочный урок.

Интенсивные уроки проходят 4 раза в неделю. Длительность урока - 105 минут с перерывом на чай или кофе.

Количество учеников в группе от 5 до 15 человек. Время занятий согласовывается заранее. Подробное описание методики предоставляется группе после проверочного урока.

После окончания трехмесячной программы желающие могут продлить обучение на 1 месяц (16 уроков) для изучения профессионального языка с определенной терминологией. Могут изучить, например, медицинский английский, музыкальный английский и т.д.

Также Академия открывает Летнюю школу азербайджанского языка для иностранцев. Методика идентичная - ученики с английского языка переносят свои знания на азербайджанский язык.

Сейчас действует трехнедельная программа для Летней школы. В будущем планируется разнообразить программы с 1 недели до 3 месяцев.

Информация превращается в знания, как только мозг может применить ее на практике.

Более подробную информацию о программах и методике смотрите на сайте Essentia Academy by Maya: essentiacademy.com

Тел.: +994502363525, +994518887523

E-mail: info@essentiacademy.com

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