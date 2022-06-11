Стихийное бедствие в Дашкесане - ФОТО - ВИДЕО
В Дашкесане выпал град.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, около 19 часов на территории района наряду с градом прошел сильный ливень.
В селах Чанакчы и Алаханчаллы нанесен серьезный ущерб мостам, дорожным, электрическим, коммуникационным хозяйствам, личным автомобилям, посевным площадям и даже скоту граждан на пастбищах.
Селевые потоки полностью разрушили мост, соединяющий Чанакчы с другим селом.
На территории села Алаханчалы сели разрушили мост и вывели из строя значительную часть автомобильной дороги. Несколько машин унесло селевыми потоками в реку.
В ряде участков движение полностью заблокировано из-за нагромождения на автодорогах горных пород и грязевых масс.
Жертв и пострадавших среди населения нет.
В настоящее время районная комиссия по чрезвычайным ситуациям продолжает работу по определению размера ущерба.
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