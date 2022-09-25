Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане был вакцинирован от коронавируса (COVID-19) 751 человек.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 176, вторую дозу получил 161 человек, "бустерную" дозу - 370 человек. Число вакцинированных "бустерной" дозой после сдачи позитивного теста на коронавирус составило 44.

Общее число примененных доз вакцин в стране составляет 13 886 579, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 380 579, вторую дозу получили 4 866 941, "бустерную" дозу - 3 377 614 человек, после сдачи позитивного теста на коронавирус "бустерной" дозой вакцинировались 261 445 человек.