К сведению иностранцев и лиц без гражданства, желающих получить ВНЖ в Азербайджане

В Азербайджане расширены случаи предоставления временного вида на жительство для иностранцев и лиц без гражданства.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, на состоявшемся сегодня заседании парламента Азербайджана обсуждался законопроект о внесении изменений в Миграционный кодекс Азербайджанской Республики.

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