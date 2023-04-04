https://news.day.az/society/1552347.html К сведению иностранцев и лиц без гражданства, желающих получить ВНЖ в Азербайджане
К сведению иностранцев и лиц без гражданства, желающих получить ВНЖ в Азербайджане
В Азербайджане расширены случаи предоставления временного вида на жительство для иностранцев и лиц без гражданства.
Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, на состоявшемся сегодня заседании парламента Азербайджана обсуждался законопроект о внесении изменений в Миграционный кодекс Азербайджанской Республики.
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