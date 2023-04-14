К сведению пассажиров поезда Баку-Агстафа

Закрытое акционерное общество "Азербайджанские железные дороги" в связи с праздником Рамазан выделяет дополнительный рейс на 21 апреля для удовлетворения растущего пассажиропотока по маршруту Баку-Агстафа.

Как сообщает Day.Az, поезд отправится в 08:25 утра с Бакинского железнодорожного вокзала и прибудет в Агстафу в 13:20.

Отметим, согласно графику традиционного рейса Баку-Агстафа поезд, отправляющийся ежедневно в 08:45, прибывает в Агстафу в 13:40, поезд по маршруту Агстафа-Баку отправляется ежедневно в 17:10 и прибывает на Бакинский железнодорожный вокзал в 22:05.

Будет обеспечен спрос в случае возникновения необходимости в дополнительном рейсе для удобной и своевременной доставки пассажиров по маршруту Баку-Агстафа-Баку в праздничные праздничные дни и после праздника в оба направления.