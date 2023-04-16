День открытых дверей в Бакинском филиале МГУ имени М.В. Ломоносова вызвал большой интере

В Бакинском филиале МГУ имени М.В. Ломоносова состоялся ежегодный "День открытых дверей", который предоставляет уникальную возможность ознакомиться с условиями и правилами вступительных испытаний 2023/2024 учебного года, сообщает Day.Az.

Традиционно День открытых дверей в Бакинском филиале МГУ имени М.В.Ломоносова вызвал большой интерес абитуриентов и их родителей. Абитуриенты могли получить соответствующие материалы для подготовки к вступительным экзаменам в Бакинский филиал МГУ, всестороннюю информацию о подготовке бакалавров и магистров на шести факультетах Филиала - филологическом, химическом, физическом, прикладной математики, психологии и экономическом (направления "Менеджмент" и "Экономика"). Также можно было узнать, как действует "Воскресная школа" - по каким предметам ведётся подготовка и как в нее записаться. Была организована встреча с московскими преподавателями, которые представляли свои факультеты.

На открытии доктор физико-математических наук, профессор, заведующий кафедрой общей топологии и геометрии механико-математического факультета МГУ Юрий Садовничий рассказал о Московском университете и истории создания Бакинского филиала, основанным в 2008 году в соответствии с указом Президента Азербайджана Ильхама Алиева. Как подчеркнул Юрий Викторович, благодаря усилиям ректора Бакинского филиала МГУ имени М.В.Ломоносова, вице-президента Национальной академии наук Азербайджана, академика Наргиз Пашаевой, университет неизменно держит высокую планку и считается одним из лучших вузов Азербайджана.

"В 2012 году был построен великолепный кампус в поселке Ходжасан, в котором созданы все условия для получения студентами глубоких знаний, отдыха, занятий спортом и проживания, есть библиотеки, общежития, компьютерные классы, учебные лаборатории и т.д. В Филиале созданы все условия для студентов и преподавателей. Образовательная деятельность осуществляется профессорско-преподавательским составом МГУ имени Ломоносова по учебным планам и программам Московского университета с использованием современных инновационных технологий и методов обучения. Выпускникам Бакинского филиала выдается диплом об окончании МГУ имени М.В. Ломоносова, который признается во всем мире. Поэтому наши выпускники имеют отличную возможность для трудоустройства, дальнейшего обучения в престижных зарубежных вузах. Хотелось бы подчеркнуть, что МГУ более 250 лет является одним из ведущих мировых вузов и всегда будет таковым", - отметил Юрий Садовничий.

Ответственный секретарь приемной комиссии Бакинского филиала МГУ, кандидат физико-математических наук, доцент кафедры дифференциальной геометрии и приложений механико-математического факультета МГУ Денис Ильютко Денис Петрович подробно рассказал о правилах приема.

Было отмечено, что язык обучения в Филиале - русский, форма обучения - очная, дневная. Студенты граждане Азербайджана и иностранцы, постоянно проживающие в стране, обучаются на бюджетной основе (бесплатно) и на всем протяжении обучения обеспечиваются стипендией. Филиал предоставляет возможность получить как степень бакалавра, так и степень магистра. Также действует Воскресная школа, где организованы бесплатные курсы для абитуриентов. Желающим поступить в бакалавриат Филиала, для допуска к испытаниям, проводимым Филиалом, необходимо набрать на вступительном экзамене, проводимом Государственным экзаменационным центром Азербайджана (ГЭЦ), 150 или более баллов. Все участвующие могут претендовать на поступление на любой один факультет филиала МГУ в городе Баку. Выбор факультета не зависит от группы специальностей, в которой набраны необходимые баллы на экзамене ГЭЦ.

Бакинский филиал МГУ - это не только учебное заведение, а большой научно-образовательный центр, где проводится исследовательская работа на базе современной электронной библиотеки, а также 21 лаборатории и лингафонного кабинета, оснащенных самым передовым оборудованием. Проводятся международные конференции, студенческие олимпиады, реализуются другие проекты.

Более подробную информацию можно получить на сайте www.msu.az или задать свои вопросы на [email protected]

В ходе мероприятия доктор физико-математических наук, профессор кафедры дифференциальных уравнений механико-математического факультета МГУ Григорий Чечкин, доктор физико-математических наук, профессор, заведующий кафедрой общей физики физического факультета МГУ, ответственный за координацию учебно-научной работы физического факультета Бакинского филиала МГУ Александр Салецкий, кандидат химических наук, ведущий научный сотрудник кафедры физической химии химического факультета МГУ, ответственный за координацию учебно-научной работы химического факультета Бакинского филиала МГУ Екатерина Альтова, кандидат экономических наук, доцент кафедры мировой экономики экономического факультета МГУ, ответственный за координацию учебно-научной работы экономического факультета Бакинского филиала МГУ Джейхун Гусейнов, кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии образования и педагогики факультета психологии МГУ Игорь Можаровский, кандидат филологических наук, доцент кафедры английского языкознания филологического факультета МГУ, ответственный за координацию учебно-научной работы филологического факультета Бакинского филиала МГУ Инна Световидова подробно рассказали о подготовке бакалавров и магистров на своих факультетах, а также ответили на интересующие вопросы. После завершения основной части присутствующие смогли задать интересующие их вопросы.

После окончания встречи была организована экскурсия в кампус университета в поселке Ходжасан, где своими глазами можно было увидеть аудитории, библиотеку, лаборатории, конференц-зал, студенческий центр, спортивный комплекс, общежития и столовую.