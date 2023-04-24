В Баку перекрыты эти улицы в связи с Формулой-1

Операционная Компания Baku City Circuit (BCC) распростронило заявление для прессы относительно дорожного движения во время Гран-при Азербайджана Формулы-1 2023 года, который пройдет 28-30 апреля.

Как передает Day.Az с сегодняшнего дня ограничено движение транспорта на проспектах и ​​улицах, окруженных Бакинским городским кольцом.

"Ограничение движения будет введено в трёх зонах. Первая зона - территория Ичеришехер, окруженная гоночным кольцом, вторая зона - площадь Азадлыг и другие улицы, расположенные рядом, и третья зона - территория, окружающая улицу 50-летия ООН. На время проведения гонок въезд и выезд транспорта на указанные территории будет осуществляться на основе специального пропуска "Разрешение на въезд по месту жительства". Владельцы транспортных средств, проживающие или работающие в этих зонах, смогут получить разрешение бесплатно" - говорится в заявлении.

Кроме того, некоторые дороги в пределах трассы будут открыты для общего пользования в течение гоночной недели.

Участок проспекта Нефтчиляр от круга Азнефть в направлении Морского вокзала и участок улицы Истиглалийат от улицы Шейх Шамиля до проспекта Азербайджана будут открыты для движения транспорта в определенные часы с понедельника, 24 апреля, по субботу, 29 апреля.

Так, с 24 по 26 апреля утром с 07:00 до 09:00, а вечером с 18:00 до 20:00, одностороннее движение на указанных дорогах (на проспекте Нефтяников от площади Азнефть до Морского вокзала и на улице Истиглалийат от улицы Шейха Шамиля до проспекта Азербайджана) будет свободным без порковки и остановок.

27 апреля участок на проспекте Нефтчиляр от площади Азнефть в направлении Морского вокзала будет открыт с 07:00 до 09:00 утром и с 20:00 до 22:00 вечером. А 28-29 апреля здесь движение транспорта будет возможно только в вечернее время с 20:00 до 22:00.

Как сообщили в BCC, что указанные дороги будут использоваться только в качестве транзитных коридоров и движение по этим дорогам будет возможно только в одном направлении. Остановка или парковка автомобилей здесь строго запрещена в целях безопасности. Кроме того, по этим дорогам исключено движение грузовых автомобилей и общественного транспорта.

Следует отметить, что ограничение скорости на указанных дорогах установлено на уровне 50 км/ч.

Движение транспорта по этим дорогам будет регулироваться BCC совместно с соответствующими государственными структурами.

Получить подробную информацию о движении по указанным улицам и проспектам можно на официальном сайте BCC.

Водителям советуется использовать альтернативные маршруты.

Движение будет восстановлено 2 мая в 08:00 утра.