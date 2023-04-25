Некоторые дороги в Баку будут открыты в рамках «Формулы-1»

В отличие от предыдущих лет, в этом году в рамках гоночной недели "Формула-1" некоторые дороги, входящие в Бакинское городское кольцо, будут открыты для беспрепятственного передвижения граждан, управляющих автомобилями.

Как передает Day.Az, с понедельника - 24 апреля, по субботу - 29 апреля в определенные часы для движения лишь в одностороннем порядке будет открыт участок гоночной трассы от проспека Нефтяников в направлении Морского вокзала - от площади Азнефть и участок улицы Истиглалият - от улицы Шейха Шамиля до проспекта Азербайджан.

24-25-26 апреля утром с 07:00 до 09:00 и вечером с 18:00 до 20:00 на этих участках дорог движение транспортных средств будет только односторонним, свободным без остановок и парковок.

27 апреля участок просп. Нефтяников от площади Азнефть в направлении Морского вокзала будет открыт с 07:00 до 09:00 и с 20:00 до 22:00.

28-29 апреля движение здесь будет возможно только в вечернее время - с 20:00 до 22:00.

В указанные даты подземные переходы на территориях, относящихся к трассе, будут открыты в течение дня для обеспечения беспрепятственного передвижения жителей города.

Напомним, движение на этих улицах будет полностью восстановлено 2 мая с 08:00.