В Баку будет ограничено движение транспорта в связи с марафоном

"Доводим до сведения водителей и участников движения, что в связи с проведением "Бакинского марафона 2023", 7 мая с 8:00 до 14:00 утра будет полностью ограничено движение на дорогах в связи с обеспечением безопасности участников на некоторых улицах и проспектах".

Об этом сообщил Day.Az старший инспектор Бакинского государственного управления дорожной полиции, майор полиции Араз Аскерли.

По его словамл, в целях проведения мероприятия на высоком уровне будет ограничено движение от Площади флага через административную территорию Приморского бульвара до Морского вокзала, далее вдоль бульвара через площадь Азадлыг, на проспектах Нефтяников и 8 ноября, по кругу Белого города, вдоль парка военных трофеев, на ул.Юсифа Сафарова - от пересечения с улицей А.Джалилова до моста Джаваншира, на ул.Узеира Гаджибекова, проспекте Азадлыг, З.Алиевой, Расула Резы, в сторону поселка Баилово, на улице Бибиэйбат, до Дворца водных видов спорта, Площади флага со стороны "Baku Crystal Hall".