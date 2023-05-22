В этом районе Азербайджана будет обеспечен быстрый интернет
Для построения телекоммуникационной сети в Лачинском районе проложены магистральные линии и установлены распределительные устройства.
Об этом сообщили в понедельник в ответ на запрос Day.Az в ООО "Азтелеком".
Ожидается, что в городе Лачин в ближайшее время будут завершены работы по внедрению сети GPON в рамках проекта "Онлайн Азербайджан". Также телекомуслугами в рамках проводимых работ смогут воспользоваться села Сус и Забух.
В настоящее время в Агдаме, Кяльбаджаре, Физули, Джебраиле, Зангилане, а также в других освобожденных от оккупации городах и районах, селах планомерно проводятся работы по проектированию, разработке технических условий, построению сети для оказания телекоммуникационных услуг.
В соответствии с программой возвращения населения все восстановленные населенные пункты будут обеспечены телекоммуникационными услугами.
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