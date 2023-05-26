Важная новость для водителей

27-29 мая для обеспечения беспрепятственного и безопасного движения участников дорожного движения на некоторых улицах и проспектах Баку будут проведены ремонтные работы, чистка и мойка тоннелей и проезжей части. В связи с этим на участках, где будут проводиться работы, будет частично ограничено движение автотранспорта.

Как сообщили Day.Az в Госагентстве автомобильных дорог Азербайджана, ремонтные работы будут проводиться на:

- просп. Азадлыг - от ул. Мамеда Араза до ул. Наджафа Нариманова

- ул. Самеда Вургуна - от ул. Салатын Аскеровой до ул. Шамиля Азизбекова,

- ул. Мехти Гусейна,

- ул. Шихали Гурбанова - от ул. Физули до ул. Салатын Аскеровой

- Бакинской кольцевой дороге - частично от торгового центра "Бина" до офиса ГДП

- Московском проспекте - от тоннеля до ул. 20 января.

Очистку и мойку тоннелей планируется проводить на проспектах Гейдара Алиева, Зии Буниятова, 8 Ноября и Ататюрка.