https://news.day.az/society/1568565.html В Сабунчинском районе произошел пожар
В Сабунчинском районе произошел пожар
В Сабунчинском районе столицы произошел пожар.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе МЧС, в автомастерской общей площадью 270 кв.м сгорели горящие конструкции одного из пяти боксов на площади 65 кв.м.
Остальная часть помещения была защищена от огня. Пожар был потушен подразделениями пожарной охраны МЧС.
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