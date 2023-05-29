В Сабунчинском районе произошел пожар

В Сабунчинском районе столицы произошел пожар.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МЧС, в автомастерской общей площадью 270 кв.м сгорели горящие конструкции одного из пяти боксов на площади 65 кв.м.

Остальная часть помещения была защищена от огня. Пожар был потушен подразделениями пожарной охраны МЧС.