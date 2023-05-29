https://news.day.az/society/1568725.html Смертельное ДТП в Баку
Смертельное ДТП в Баку
На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о необходимости оказания помощи спасателей в связи с дорожно-транспортным происшествием в Хазарском районе города Баку.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе МЧС, в связи с полученной информацией на место происшествия были привлечены соответствующие спасательные силы Службы спасения особого риска министерства.
При оценке оперативной обстановки установлено, что легковой автомобиль Toyota врезался в грузовой автомобиль КамАЗ.
В результате принятых мер тело одного человека было извлечено из легкового автомобиля и передано по назначению.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре