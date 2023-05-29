Смертельное ДТП в Баку

На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о необходимости оказания помощи спасателей в связи с дорожно-транспортным происшествием в Хазарском районе города Баку.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МЧС, в связи с полученной информацией на место происшествия были привлечены соответствующие спасательные силы Службы спасения особого риска министерства.

При оценке оперативной обстановки установлено, что легковой автомобиль Toyota врезался в грузовой автомобиль КамАЗ.

В результате принятых мер тело одного человека было извлечено из легкового автомобиля и передано по назначению.