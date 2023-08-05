Уникальное творение природы

Одной из жемчужин природы Азербайджана, которая во все времена года привлекала туристов своей красотой, является озеро Гаранохур в Исмаиллинском районе. Озеро расположено в 8 км к северо-востоку от города Исмаиллы и находится на высоте 1520 м над уровнем моря. Озеро Гаранохур, расположенное среди гор, посреди густых лесов, находится на территории национального парка "Шахдаг". Оно расположено на южном склоне знаменитой горы Ниялдаг, протянувшейся параллельно Водораздельному хребту Большого Кавказа, в верхней части сел Талыстан и Диялы.

Те, кто хочет добраться до озера Гаранохур, не доезжая до города Исмаиллы, справа увидят дорогу в направлении села Талыстан. Чтобы добраться до национального парка "Шахдаг", нужно пройти через все село. Вход в парк платный - 2 маната. Также можно добраться до озера на внедорожниках, заплатив определенную сумму. Отметим, что хотя добираться пешком может показаться несколько утомительным, это того стоит, ведь можно увидеть все красоты природы. Также добавим, что не на каждой машине будет удобно добираться до места назначения, поскольку на дороге много крутых подъемов и спусков.

Сразу после входа в парк посетителям предлагается два маршрута. Один из маршрутов - в направлении крепости Джаваншир, а другой - в сторону озера Гаранохур. Посетители парка часто путают эти маршруты, поэтому лучше идти с людьми, которые знают дорогу.

До озера около 5 км пути. Путешествие пешком занимает не менее 3 часов. По дороге повсюду стоят указательные знаки. Если быть внимательным, то сбиться с пути невозможно. Сам маршрут очень интересный - горная река, разноцветная листва вокруг, лесные плоды. В некоторых местах есть крутые подъемы, однако добравшись до озера Гаранохур и воочию увидев всю эту красоту, забываешь об усталости и начинаешь просто наслаждаться здешними видами.

Отметим, что рядом с озером нет объектов общественного питания. Поэтому путешественникам следует запастись водой и провизией. Желающие могут взять с собой палатки и остаться на ночевку возле озера.

Day.Az со ссылкой на Trend представляет вниманию читателей репортаж с территории у озера Гаранохур.