https://news.day.az/society/1657145.html Распоряжение в связи с участниками Второй мировой войны охватит около 3 тыс. человек
Распоряжение в связи с участниками Второй мировой войны охватит около 3 тыс. человек
Согласно распоряжению Президента Азербайджана Ильхама Алиева, участникам Второй мировой войны 1941-1945 годов, вдовам погибших или скончавшихся впоследствии бойцов, лицам, награжденным орденами и медалями за самоотверженный труд в тылу будет оказана единовременная материальная помощь.
Как сообщили Day.Az в министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана, распоряжение охватит порядка 3 тысяч человек.
"30 из них - участники Второй мировой войны", - отмечается в сообщении.
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