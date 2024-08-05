В Азербайджане в связи с СОР29 будет изменен режим работы госструктур

В связи с СОР29 будет изменен режим работы государственных органов и структур Азербайджана, передает Day.Az со ссылкой Кабмин.

По городам Баку, Сумгайыт, а также Абшеронскому полуострову поручено:

- определить максимум 30% числа сотрудников, привлеченных к работе в госорганах (структурах), обеспечить дистанционную работу из дома остальных 70% сотрудников (за исключением сотрудников, участвующих и привлеченных к организационным работам в связи с СОР29);

- привлечь в порядке дежурства с установлением графика сотрудников в госорганах (структурах);

- применить режим работы в госорганах (структурах) в соответствии с этим письмом.

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