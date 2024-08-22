"Учителя-претенденты" приняли участие в конкурсных собеседованиях

В рамках конкурса по приему на работу учителей 21 августа были организованы собеседования по азербайджанскому языку (русское отделение), биологии, физическому воспитанию, английскому языку, изобразительному искусству, физике и географии. На интервью были приглашены 872 человека. Из них 816 человек приняли участие в этапе собеседования.

Об этом в среду Day.Az сообщили в Центре человеческих ресурсов при Институте образования.

Напомним, что если кандидаты не примут участие в этапе собеседования в день, указанный на их личной странице, это будет считаться как отказ от занятия ими вакантной должности, и участие этих кандидатов в турах приема на работу по срочному контракту не будет обеспечено.

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