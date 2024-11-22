Последствия несоблюдения дистанции на дорогах

Центр интеллектуального управления транспортом сообщил о случаях несоблюдения дистанции при вождении транспортных средств.

Об этом Day.Az предоставили информацию в Центре интеллектуального управления транспортом.



Было отмечено, что водитель должен выбирать ​​дистанцию ​​в зависимости от скорости и условий движения, чтобы избежать столкновения с идущим впереди транспортным средством, в случае его внезапного замедления или резкой остановки.

"Это правило неоднократно доводилось до сведения водителей, и были приняты меры по их информированию. Однако, к сожалению, это нарушение продолжает оставаться одной из частых причин дорожно-транспортных происшествий. Такие аварии, которые могут привести как к гибели людей и травмам, так и, в лучшем случае, к материальному ущербу, также вызывают задержки в движении других автомобилей.".



Центр интеллектуального управления транспортом представил видеоматериалы о дорожно-транспортных происшествиях, происходящих из-за несоблюдения дистанции на различных улицах и проспектах столицы.



