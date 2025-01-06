Будут ли завтра осадки?

Обнародован прогноз погоды на 7 января.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Но вечером местами возможны переменные осадки, ближе к ночи местами на полуострове интенсивные. Северо-восточный ветер днем сменится юго-восточным.

Температура воздуха составит ночью 4-6° тепла, днем 7-10° тепла. Атмосферное давление будет выше нормы, 775 мм рт.ст., относительная влажность воздуха составит 65-75%.

7 января в большинстве районов Азербайджана преимущественно без осадков, но в некоторых восточных районах ожидаются переменные осадки. Местами туман. Умеренный западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 1-5° тепла, днем 7-12° тепла, в горах ночью 5-10° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла.