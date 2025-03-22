Массовый снос домов в Баку

С апреля в Баку стартует четвертый этап сноса в районе, известном как "Советская". В то же время объекты, имеющие архитектурную и историческую ценность, не попадут под демонтаж и останутся в сохранности.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Xəzər TV, эксперт по недвижимости Эльнур Фарзалиев пояснил, что в Баку снос зданий осуществляется двумя основными способами: либо в рамках изъятия земель в государственных интересах, либо путем ликвидации аварийного жилья частными компаниями, которые затем возводят на этом месте новые постройки.

По его словам, согласно установленным нормам, строительные фирмы обязаны компенсировать жильцам расходы на аренду и переезд до тех пор, пока они не получат новое жилье.

Эксперт также отметил, что предстоящие работы повлияют на ситуацию на рынке недвижимости.

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