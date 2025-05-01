Какой будет погода в Азербайджане завтра?

Обнародован прогноз погоды на 2 мая.

Об этом Day.Az сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

В Баку и на Абшеронском полуострове завтра переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Умеренный юго-западный ветер днем местами усилится.

Температура воздуха ночью составит 11-14° тепла, днем - 17-22° тепла. Атмосферное давление опустится с 764 мм рт. ст. до 757 мм.рт.ст. Относительная влажность ночью составит 70-80%, днем - 60-65%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако днем на некоторых горных территориях, а вечером в некоторых северных и западных районах возможен переменный дождь с грозами. Местами прогнозируется кратковременный ливень, град. Местами туман, умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 8-13° тепла, днем - 18-23° тепла, в горах ночью 3-7° тепла, днем - 10-15° тепла.