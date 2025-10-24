Как изменение налоговых правил отразилось на стоимости авто в Азербайджане?

Долгожданное решение по льготам для гибридных и электрических автомобилей принято. Теперь послабления, связанные с экологически более чистым транспортом, будут распространяться только на электромобили. Таким образом, гибридные автомобили лишились налоговых преимуществ.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, сразу после объявления нового решения на автомобильном рынке Азербайджана произошли заметные изменения.

В частности, вырос спрос на подержанные бензиновые автомобили, а их цены увеличились как минимум на 500 манатов. Основная причина - истечение срока действия льгот для гибридных машин уже через два месяца, что считается слишком коротким временем для заказа и доставки автомобиля из-за рубежа.

Ожидается также повышение цен на автомобили китайского производства, которые до сих пор пользовались популярностью благодаря доступной стоимости. Эксперты прогнозируют, что в течение следующего года активность на рынке подержанных бензиновых машин продолжит расти.

Хотя льготный период для электромобилей продлён, отмечается, что они пока не считаются надёжными на внутреннем рынке. Среди основных причин - ограниченный запас хода, быстрое разряжение батареи в холодную погоду, а также опасения, связанные с радиационным воздействием. Поэтому существенного роста продаж электромобилей не ожидается.

Напомним, что с января 2019 года в соответствии с Налоговым кодексом импорт электромобилей освобождён от налога на добавленную стоимость (НДС). С 2022 года аналогичная льгота распространяется и на их внутренние продажи.

Кроме того, с 2022 года сроком на три года от НДС освобождались гибридные автомобили (выпущенные не более трёх лет назад и с объёмом двигателя не более 2500 куб. см), а также зарядные станции для электромобилей.

Эти льготы истекают в конце 2025 года, и начиная с 2026 года импорт и продажа гибридных автомобилей вновь будут облагаться НДС.