Неймар заявил, что не симулировал в матчах ЧМ-2018

Нападающий сборной Бразилии по футболу Неймар заявил, что не прибегал к симуляции в ходе матчей прошедшего чемпионата мира в России. Слова футболиста приводит Sky Sports, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.



В ходе турнира форварда неоднократно упрекали в симуляциях и "картинных" падениях после нарушений на нем правил.

"Вы думаете, что я все время так демонстративно катаюсь по газону? Нет, это не так. Мне было действительно больно", - заявил футболист.

"По завершении матчей на моих ногах обмотаны пакеты со льдом, которые я не снимаю в течение четырех-пяти часов, это трудно понять тем, кто не знаком со всей "кухней". Но я отношусь к таким шуткам с пониманием, даже вчера поделился видео в Instagram об этом", - рассказал 26-летний бразилец.

Форвард выступал в составе сборной Бразилии на чемпионате мира в России. Бразильская команда дошла до стадии четвертьфинала, где уступила бельгийцам со счетом 1:2. Неймар провел на турнире пять матчей, на его счету два забитых мяча и две голевые передачи.