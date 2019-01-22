«Фенербахче» покинул зону вылета - ВИДЕО

В матче 18-го тура чемпионата Турции "Фенербахче" обыграл "Бурсаспор". Команда Эрсуна Янала выиграла со счетом 1:0 и прервала пятиматчевую безвыигрышную серию в чемпионате страны. "Фенербахче" покинул зону вылета, передает Day.Az со ссылкой на sportsdaily.ru.

Российский защитник турецкого клуба Роман Нойштедтер игру с "Бурсаспором" провел на скамейке запасных. 30-летний уроженец Днепропетровска в последний раз играл в чемпионате Турции 24 декабря 2018-го, в предыдущем туре. На 75-й минуте матча с "Антальяспором" (0:0) Нойштедтер получил вторую желтую карточку. Из-за дисквалификации россиянин пропустил кубковый матч с "Умраниеспором" (0:1).

"Фенербахче" - соперник "Зенита" по 1/16 финала Лиги Европы. Первая игра пройдет в Стамбуле 12 февраля, ответная - в Петербурге 21 февраля.

Результат. Турция. 18-й тур

"Бурсаспор" - "Фенербахче" - 0:1

"Фенербахче": Демирель - Исла, Шкртел, Чифтпинар, Калдырим - Сикейра, Топал - Дирар, Экичи (Вальбуэна, 61), Айю - Сольдадо (Фрей, 77)

Гол: Сольдадо, 20

Положение команд: 1. "Башахшехир" - 38; 2-3. "Галатасарай", "Малатьяспор" - 32... 11-12. "Бурсаспор", "Аланьяспор" - 21... 15. "Фенербахче" - 19; 16. "Акхисар" - 17; 17. "Эрзурум" - 16; 18. "Ризеспор" - 15.

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