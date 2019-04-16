«Арсенал» победил «Уотфорд» и догнал «Челси» - ВИДЕО
16 апреля 2019 11:35 175
"Арсенал" на выезде обыграл "Уотфорд" в 34-м туре чемпионата Англии (1:0).
Единственный гол в начале матча забил Пьер-Эмерик Обамеянг. С 11-й минуты "Арсенал" играл в большинстве из-за удаления Троя Дини, передает Day.Az со ссылкой на sovsport.ru.
"Арсенал" набрал 66 очков и сравнялся с идущим на четвертом месте "Челси", имея матч в запасе. "Уотфорд" идет на 10-м месте.
Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.
Нажмите на видео для просмотра:
15 апреля 20:45 22
Матч "Карабах" и "Кешлю" доверили Агаеву
15 апреля 19:50 547
Наставником "Челси" может стать экс-тренер "Рубина"
15 апреля 11:57 429