"Арсенал" на выезде обыграл "Уотфорд" в 34-м туре чемпионата Англии (1:0).

Единственный гол в начале матча забил Пьер-Эмерик Обамеянг. С 11-й минуты "Арсенал" играл в большинстве из-за удаления Троя Дини, передает Day.Az со ссылкой на sovsport.ru.

"Арсенал" набрал 66 очков и сравнялся с идущим на четвертом месте "Челси", имея матч в запасе. "Уотфорд" идет на 10-м месте.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра:

