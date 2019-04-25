"Вулверхэмптон" одержал победу над лондонским "Арсеналом" в матче 31-го тура чемпионата Англии, передает Day.Az со ссылкой на "Советский спорт".

Встреча, прошедшая в Вулверхэмптоне, завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Рубен Невеш, Мэтт Доэрти и Диогу Жота. У гостей мяч забил Сократис Папастатопулос.

После 31-го тура "Вулверхэмптон" занимает седьмое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ), набрав 51 очка. "Арсенал" (66 баллов) располагается на пятой строчке.

Англия. Премьер-лига. 31-й тур

"Вулверхэмптон" (Вулверхэмптон) - "Арсенал" (Лондон) - 3:1

Голы: 1:0 - Невеш, 28; 2:0 - Доэрти, 37; 3:0 - Жота, 45+2; 3:1 - Папастатопулос, 80.

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