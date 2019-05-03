Лондонский "Арсенал" выиграл первый полуфинальный матч Лиги Европы. На своем поле "канониры" одержали волевую победу над испанской "Валенсией" - 3:1.

Нынешний главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери сделал себе имя, будучи наставником как раз "летучих мышей". Еще до неудачной поездки в московский "Спартак" Эмери трижды приводил "Валенсию" к третьему месту в чемпионате Испании. А затем трижды побеждал в Лиге Европы, но уже в качестве главного тренера "Севильи". Так что болельщики "Арсенала", неизбалованные победами на международной арене, очень надеялись, что опыт Унаи в этом турнире будет очень кстати, передает Day.Az со ссылкой на rg.ru.

Начали "канониры" вроде бы бодро, но пропустили в итоге первыми. Дьякаби выиграл верховую борьбу аж у троих оппонентов и буквально с метра внес мяч в сетку ворот Петера Чеха - 0:1 на 11-й минуте. "Арсенал" такой старт не сломал, и уже через семь минут забили хозяева. Обамеянг убежал в контратаку, но завершать ее сам не стал, отпасовав находящемуся в более удобной позиции Ляказетту. Француз не подвел. А вскоре он уже оформил дубль - к 25-й минуте счет стал 2:1 в пользу "Арсенала".

Следующего мяча болельщикам пришлось ждать очень долго. На 90-й минуте Обамеянг завершил затяжную атаку лондонцев точным ударом - 3:1. Этот счет судья и зафиксировал финальным свистком. В Валенсию "Арсенал" поедет явным фаворитом пары. Но победа 2:0 на "Месталье" выведет в финал уже испанцев, так что их положение пока небезнадежно за счет мяча, забитого на выезде.

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