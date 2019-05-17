https://news.day.az/sport/1120446.html Арсенал приедет в Баку без Мхитаряна?
Арсенал приедет в Баку без Мхитаряна?
Полузащитник "Арсенала" Генрих Мхитарян может не сыграть в финальном матче Лиги Европы с "Челси" в Баку.
По информации The Times, "Арсенал" планирует оставить армянского футболиста в Англии. Окончательное решение клуб примет на следующей неделе, передает Day.Az со ссылкой на sports.ru.
Напомним, что МИД Азербайджана заявлял, что Мхитарян может принять участие в финальном матче ЛЕ.
Матч "Челси" - "Арсенал" состоится 29 мая в Баку.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре