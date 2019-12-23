Big Drama Show - иначе и не назовёшь итог титульного поединка между обладателем пояса в тяжёлом весе организации Glory Рико Верхувеном и звёздным претендентом Бадром Хари. Отправив соперника по ходу боя дважды в нокдаун, легенда мирового К-1 из Марокко умудрился сломать себе ногу в третьем раунде, преподнеся чемпиону самый что ни на есть ценный подарок, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

Примечательно, что итог реванша между Рико и Бадром практически точь-в-точь повторил сценарий первой встречи бойцов в ринге, состоявшейся 10 декабря 2016 года в Германии. В том бою Хари сломал себе руку во втором раунде, отказавшись от продолжения поединка. На этот раз это была нога...

35-летний Бадрудин Хари провёл по правилам профессионального кикбоксинга 121 поединок, одержав победы в 106 из них (92 нокаутом). Марокканский боец стал настоящей звездой и легендой культового японского турнира К-1, перебив весь цвет мирового кикбоксинга в период с 2005 по 2013 год. Но закрытие промоушена шесть лет назад заметно тормознуло карьеру Бэда Боя, вынудив пробовать себя с большими паузами в различных локальных ивентах.

В 2016 году топовый кикбоксер подписал контракт с ведущим на сегодняшний день кикбоксерским промоушеном Glory, сразу же получив бой за титул с доминирующим чемпионом из Голландии Рико Верхувеном. Как было отмечено выше, схватка двух самых топовых бойцов современности завершилась по причине невозможности продолжения поединка марокканским спортсменом.

Спустя три года... Дежавю. В отличие от Хари 30-летний Рико провёл после той встречи аж пять поединков, зацементировав статус доминирующего чемпиона в тяжёлом весе. Но, несмотря на простой, Бэд Бой начал увереннее поединок, пытаясь завершить дело молниеносным нокаутом. В первом раунде марокканцу удалось зацепить Верхувена правым хуком, отправив чемпиона в нокдаун.

Во втором раунде Рико выравнял поединок, нанося по сопернику больше ударов руками. Но в середине боя Бадр вновь вышел вперёд в судейских записках, повторно оформив оппоненту нокдаун. На этот раз левым хай-киком. Голландский кикбоксер с трудом поднялся, и, казалось, сейчас опытный и матёрый претендент завершит поединок досрочно, но тут случилось непредвиденное... Исполняя фирменную "вертушку", Хари умудрился сломать левую ногу.c

Фантастика! Марокканец, лёжа на канвасе и осознавая, что сейчас произошло, без устали кричал. Плачущего здоровенного Бадрудина в этот момент было жалко всем. Даже его сопернику...

Без сомнений, это самая настоящая трагедия в богатой карьере выдающегося бойца. Вернётся ли Бадр после такой травмы и психологического удара? Не факт. Но если это произойдёт, мы знаем, с кем вновь встретится Бэд Бой вне очереди.

Рико Верхувен понимает, что, несмотря на наличие пояса, в ночь на 22 декабря на глазах более чем тридцатитысячной публики в Голландии он проиграл. Но его ли вина, что кости великого и ужасного Бадра Хари такие ломкие?

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