Фьюри заявил, что на 1000% уверен в своей победе в бою с Уайлдером

Долгожданная кровавая битва за трон разразится между Цыганским королем Тайсоном Фьюри и бронзовым бомбардировщиком Деонтеем Уайлдером. Они уже готовы буквально выбить друг из друга душу, чтобы доказать свою мощь. Каждый из них уверен в своей победе на тысячу процентов, но победителем с ринга уйдет только один.

Всё решится уже в это воскресенье - рано утром в 4:45 по Москве (5:45 по Баку) главный бой покажет РЕН ТВ в прямом эфире, передает Day.Az.

Противостояние Тайсона Фьюри и Деонтея Уайлдера - это больше, чем просто боксерский матч. Это столкновение философий двух абсолютно разных бойцов. Они оба стоят на вершине мирового бокса. Но чемпион должен быть один. Кто им станет?

Деонтей Уайлдер по прозвищу Бронзовый бомбардировщик. Безупречный атлет. Нокаутирующий удар, высокая скорость, внушительная статистика. В его карьере все победы, кроме одной - нокаутом.

И вот тут - внимание - ноль в графе "поражение" у Деонтея Уайлдера украл Тайсон Фьюри по прозвищу Цыганский король. Боксер, который выглядит, как обычный работяга из соседнего подъезда, - у него даже торчат бока и выпирает пивной живот.

Уайлдер и Фьюри - это одна из самых ярких и длинных трилогий в истории королевского дивизиона. Три года эти два огромных боксера, на фоне которых даже железный Арни может потеряться, пытаются выбить другу из друга душу, чтобы узнать, кто из них лучший.

"Бокс - это не высшая математика. Все очень просто. Ты стараешься бить соперника больше, чем он тебя. И тогда, возможно, ты победишь. Но посмотрите на меня, я на 100%, нет, на 1000% готов. Я в прекрасной форме, у меня лучшие спарринг-партнеры на свете", - говорит Фьюри.

А ведь так было не всегда. Был момент, когда Цыганский король отказался от трех чемпионских поясов и на пике карьеры ушел без единого поражения. Боксер пустился во все тяжкие. Алкоголь, наркотики, скандалы, даже попытки суицида.

Но он сделал, казалось бы, невозможное - вернулся в большой спорт и совершил сенсацию. После перезагрузки он провел несколько боев и вышел на Деонтея Уайлдера. Все были уверены: Бомбардировщик его расстреляет. Так и было. И обычно после такого не встают. Но только не Фьюри.

"У него есть очень хорошее качество, за счет своего голода - доказать, что он что-то может. Всем доброжелателям, которые про него говорят, он доказывает обратное", - говорит Костя Цзю

В итоге после двух нокдаунов Фьюри сумел вырвать ничью. Второй бой между ними должен был расставить все точки над "и". И тут Цыганский король шокировал весь боксерский мир еще раз. Фьюри буквально переехал Уайлдера.

"Я переживал трудный период разочарований, тревоги. У меня был очень большой перерыв без боев. И, конечно, любой боец это чувствует. Но бокс - особый вид спорта. Когда ты слышишь удар гонга, то возвращаешься. И даже когда хочется сдаться, все бросить, бокс не дает тебе это сделать", - сказал Деонтей Уайлдер.

После, в интервью, он даже пенял на тяжелый костюм, который отнял у него силы перед боем. Но, кажется, дело тут совсем в другом.

"Уайлдер психологически сломался, это было видно еще до второго боя, и, учитывая, что сейчас, но у него в супертяжелом весе всегда есть шанс", - говорит боксер Денис Лебедев.

Цыганскому королю нужно защитить свой трон. А Бомбардировщику за эти двенадцать раундов нужно победить не только Фьюри, но и самого себя.