Форвард «ПСЖ» Неймар получил жуткую травму в матче чемпионата Франции
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Бразильский нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар получил травму в матче 15-го тура чемпионата Франции против "Сент-Этьена" (3:1), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

29-летний форвард подвернул голеностоп, перепрыгивая через соперника, который совершал подкат.

После оказания помощи бразильца унесли на носилках.

В нынешнем сезоне Неймар принял участие в 14 встречах, отметившись тремя забитыми мячами и тремя результативными передачами.