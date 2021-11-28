https://news.day.az/sport/1409225.html Форвард «ПСЖ» Неймар получил жуткую травму в матче чемпионата Франции - ВИДЕО
Форвард «ПСЖ» Неймар получил жуткую травму в матче чемпионата Франции - ВИДЕО
Бразильский нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар получил травму в матче 15-го тура чемпионата Франции против "Сент-Этьена" (3:1), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
29-летний форвард подвернул голеностоп, перепрыгивая через соперника, который совершал подкат.
После оказания помощи бразильца унесли на носилках.
В нынешнем сезоне Неймар принял участие в 14 встречах, отметившись тремя забитыми мячами и тремя результативными передачами.
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