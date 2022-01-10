Главный тренер "Галатасарай" покинул клуб

Стамбульский "Галатасарай" принял решение расстаться с главным тренером Фатихом Теримом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, руководство клуба отправило в отставку опытного специалиста.

Терим покинул свой пост после сегодняшней встречи с президентом клуба Бураком Эльмасом. После встречи состоялось заседание правления "желто-красных", где большинством голосов было принято решение об отставке главного тренера.

Отметим, Фатих Терим возглавлял "Галатасарай" в 1996-2000, 2002-2004, 2011-2013, 2017-2022 годах.