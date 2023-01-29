«Челси» объявил о подписании очередного новичка

Лондонский "Челси" объявил о трансфере французского защитника "Лиона" Мало Гюсто. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В команде сообщили, что с французом заключен контракт сроком до июня 2030 года. Оставшуюся часть сезона Гюсто проведет в "Лионе" на правах аренды.

"Лион" сообщил, что получит за футболиста 35+5 млн евро. В текущем сезоне 19-летний Гюсто провел 15 матчей в чемпионате Франции, в которых отметился одной результативной передачей.

Стоит отметить, что после прихода нового руководства "Челси" потратил на трансферы свыше 450 млн евро. Рыночная стоимость команды перевалила за отметку в 1 млрд евро. Переход 19-летнего француза стал для "Челси" 13-м трансфером в эпоху Тодда Боули.

"Челси" после 20 матчей в Английской премьер-лиге (АПЛ) набрал 29 очков и занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата.