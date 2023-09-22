Названо имя нового тренера сборной Германии

Немецкий специалист Юлиан Нагельсман стал новым тренером национальной команды Германии. Об этом сообщает пресс-служба немецкого футбольного союза, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Контракт немецкого специалиста рассчитан до 31 июля 2024 года. Его помощниками стали Сандро Вагнер и Бенджамин Глюк.

Нагельсман тренировал "Хоффенхайм", "РБ Лейпциг" и "Баварию". Вместе с "Баварией" он стал чемпионом Германии сезона-2021/22.

Тренер немецкой сборной Ханс-Дитер Флик был отправлен в отставку в сентябре после поражения от Японии (1:4). В матче с Францией, который прошел через три дня, Германией руководил спортивный директор национальной команды Руди Феллер.

Летом 2024 года в Германии пройдет чемпионат Европы. Действующим победителем турнира является Италия, которая в решающем матче в серии пенальти одолела англичан.

Германия в последний раз становилась чемпионом Европы в 1996 году, победив в финале Чехию. На том турнире немцы на групповом этапе переиграли Россию со счетом 3:0.