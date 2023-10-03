Владелец «Интер Майами» рассказал, что он пообещал Месси

Владелец "Интер Майами" Хорхе Мас пообещал аргентинскому нападающему команды Лионелю Месси, что тот попрощается со своим бывшим клубом - "Барселоной". Его слова передает Marca, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Уход Месси из "Барселоны" был не по его воле, он не мог попрощаться со своим клубом, который принимал его в детстве, и я думаю, что обстоятельства сложились не так, как хотел Лионель. Я пообещал ему, что сделаю все возможное в ближайшие годы, чтобы у него была возможность попрощаться со своими болельщиками в Барселоне. Возможно, мы проведем какой-нибудь матч", - сказал Мас.

Месси перебрался в "Интер Майами" летом 2023 года после двух лет выступлений за французский "Пари Сен-Жермен". Он дебютировал за клуб, отличившись со штрафного в первом матче. Его результативная серия остановилась на девяти играх. До этого всю свою карьеру аргентинец провел в испанской "Барселоне", воспитанником которой является.

После 12 игр за "Интер Майами" на счету Месси 11 забитых мячей и пять результативных передач. 20 августа аргентинец завоевал первый трофей в Америке. "Интер Майами" стал обладателем Кубка лиг, обыграв в решающем матче турнира "Нэшвилл" в серии послематчевых пенальти (10:9).

Аргентинец пропустил несколько последних игр "Интер Майами" из-за травмы.