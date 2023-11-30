«Реал Мадрид» победил «Наполи» в матче Лиги чемпионов

Испанский "Реал Мадрид" одержал победу над итальянским "Наполи" в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Встреча прошла в Мадриде на стадионе "Сантьяго Бернабеу" и завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев. На девятой минуте счет открыл нападающий итальянцев Джованни Симеоне. Через три минуты счет сравнял полузащитник Родриго. На 22-й минут хавбек Джуд Беллингем вывел "Реал" вперед.

Во втором тайме на 47-й минуте счет вновь сравнял полузащитник Андре-Франк Замбо-Ангисса. На 84-й минуте забил хавбек Нико Пас. На 94-й минуте окончательный счет во встрече установил нападающий Хоселу.

Таким образом, после пяти матчей "Реал Мадрид" лидирует в группе С, набрав 15 очков. "Наполи" располагается на втором месте, имея в активе семь очков.

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