Кубок мира в Баку - одно из самых лучших соревнований, в котором я участвовала

Кубок мира по художественной гимнастике в Баку - это одно из самых лучших соревнований, в котором я участвовала.

Об этом в субботу сказала Trend участница соревнований, гимнастка, представляющая Кипр, Ника Ходарева, передает Day.Az.

"Впечатления потрясающие, гимнастический зал - великолепный, такого уровня, такого масштаба. Это одни из самых лучших соревнований, в которых я участвовала", - отметила спортсменка.

Говоря о своем выступлении на Кубке мира, Ника Ходарева сказала, что не все получилось.

"Были небольшие ошибки, помарки, которые не позволили получить более высокие оценки. На соревнованиях у меня всегда одна цель - пройти свое упражнение максимально "чисто". Признаюсь, все программы люблю, но, наверное, чуть больше - музыку упражнения с лентой, потому что она яркая, веселая", - сказала она.

Гимнастка также добавила, что примет участие в Кубке Европы, который пройдет в мае в Баку.

Отметим, что Кубок мира по художественной гимнастике проходит в Национальной арене гимнастики в Баку 19-21 апреля. В соревнованиях принимают участие свыше 110 гимнасток из более 40 стран мира. Гимнастки выступают в программе индивидуальных и групповых упражнений.

Азербайджан на Кубке мира по художественной гимнастике представляют: в индивидуальной программе - Зохра Агамирова и Камилла Сеидзаде, а также команда в групповых упражнениях, в состав которой вошли Гюллю Агаларзаде, Камилла Алиева, Елизавета Лузан, Дарья Сорокина, Ляман Алимурадова и Зейнаб Гумметова.

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