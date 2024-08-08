Проигравший армянин закатил истерику и проявил неуважение к Олимпийским играм

Армянский борец греко-римского стиля Артур Алексанян, проигравший схватку за золотую медаль иранскому спортсмену Мохаммадхади Сарави со счетом 1:4, снял серебряную медаль, которую ему вручили на церемонии награждения, сообщает Day.Az

Таким образом, Алексанян продемонстрировал свое недовольство работой судей.

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