Хелиф надеется, что ее победа сгладит гендерный скандал

Алжирская боксерша Иман Хелиф, провалившая в 2023 году гендерный тест, назвала ужасными нападки, которые получала в социальных сетях во время летних Олимпийских игр - 2024.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, её слова приводит The Guardian.

"Моя честь теперь неприкосновенна. Но нападки, которые я видела в социальных сетях, были чрезвычайно ужасными, они бессмысленны и затрагивают достоинство людей, и я думаю, что теперь мышление людей изменилось", - заявила она.

В финальном поединке Хелиф сразилась с китаянкой Ян Лю. Победа представительнице Алжира была присуждена единогласным решением судей.

Хелиф не смогла пройти гендерный тест на чемпионате мира IBA в Индии год назад. Также аналогичный тест на том чемпионате не прошла представительница Тайваня Линь Юйтин. Международный олимпийский комитет впоследствии одобрил участие в Играх обеих спортсменок.

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