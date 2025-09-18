https://news.day.az/sport/1781313.html Футболистам "Монако" пришлось лететь голыми в самолете - ВИДЕО Игроки "Монако" должны были отправиться из Ниццы в Брюгге, однако перед вылетом в работе системы кондиционирования произошел сбой. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Спортсменам запретили выходить, и им пришлось сидеть в салоне, пока специалисты устраняли возникшую проблему.
Игроки "Монако" должны были отправиться из Ниццы в Брюгге, однако перед вылетом в работе системы кондиционирования произошел сбой.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Спортсменам запретили выходить, и им пришлось сидеть в салоне, пока специалисты устраняли возникшую проблему.
Из-за поломки температура на борту резко повысилась. Футболисты разделись до нижнего белья, и принялись делиться в соцсетях видео с места событий.
