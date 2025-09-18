Футболистам "Монако" пришлось лететь голыми в самолете

Игроки "Монако" должны были отправиться из Ниццы в Брюгге, однако перед вылетом в работе системы кондиционирования произошел сбой.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Спортсменам запретили выходить, и им пришлось сидеть в салоне, пока специалисты устраняли возникшую проблему.

Из-за поломки температура на борту резко повысилась. Футболисты разделись до нижнего белья, и принялись делиться в соцсетях видео с места событий.

Представляем вашему вниманию данное видео: