Турция и Израиль обсудили сотрудничество в сфере туризма

Министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой встретился с министром туризма Израиля Йоэлем Развозовым. Об этом Эрсой написал на своей странице в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

"Провел переговоры с министром туризма Израиля Йоэлем Развозовым. Оценили предстоящие шаги для развития сотрудничества между нашими странами в ряде сфер, начиная от туризма до культуры и искусства", - написал он.