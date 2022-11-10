https://news.day.az/tourism/1510202.html Турция и Израиль обсудили сотрудничество в сфере туризма
Турция и Израиль обсудили сотрудничество в сфере туризма
Министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой встретился с министром туризма Израиля Йоэлем Развозовым. Об этом Эрсой написал на своей странице в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.
"Провел переговоры с министром туризма Израиля Йоэлем Развозовым. Оценили предстоящие шаги для развития сотрудничества между нашими странами в ряде сфер, начиная от туризма до культуры и искусства", - написал он.
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